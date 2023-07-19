Даниэль Скали попал в Книгу рекордов Гиннесса, отжавшись за час 3249 раз
Австралийский спортсмен Даниэль Скали установил новый мировой рекорд по числу отжиманий за час – он выполнил 3249 повторений.
30-летний Скали побил собственный рекорд, установленный 2022 году, тогда мужчина отжался 3182 раза. Комментируя свое достижение, спортсмен рассказал, что в данный момент находится на пике своей формы. Этот рекорд поднял его физическую форму до нового уровня. Он смог справиться с болью в руках во время отжиманий.
Левая рука Скали почти постоянно болит из-за состояния, называемого комплексным региональным болевым синдромом, вызванным тяжелым переломом в детстве.
Он рассказал, что даже мягкое прикосновение, движение, ветер и вода причиняют ему боль.
По словам Даниэля, его новая цель – мировой рекорд по длительности стойки в горизонтальной планке.
Напомним, что Елена Исинбаева заявила, что возвращается в МОК в сентябре 2023 года.