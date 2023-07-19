Не стало известного писателя остросюжетного жанра – Виктора Пронина

Литератор умер 18 июля на 85-м году жизни.

Стало известно о том, что накануне, 18 июля, ушел из жизни писатель Виктор Пронин, считавшийся маэстро детективов и приключенческих романов, таких, как "Женщина по средам", "Брызги шампанского", цикл "Банда" и других. О кончине Виктора Алексеевича с прискорбием сообщила "ЛГ" сегодня, 19 июля.

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Виктор Алексеевич Пронин родом из Днепропетровска. Он появился на свет 20 октября 1938 года (под знаком зодиака Весы, считающимся одним из "творческих", добавим специально для тех, кто верит в гороскопы). Интересно, что сегодня неплохо изучена биография Пронина в качестве признанного писателя – но почти что "белым пятном" является его жизнеописание до того, как… Известно лишь, что Виктор Пронин, подобно многим блестящим советским литераторам, на писателя "не учился", а получил, согласно тогдашней же традиции, достойное "промышленное" образование. Виктор Алексеевич в 1960 году окончил Днепропетровский горный институт и какое-то время трудился на предприятии-гиганте "Запорожсталь". Именно тогда, судя по всему, в нем проснулись творческие силы…

Виктор Пронин ушел с завода и стал журналистом в локальной газете. В свое время Сергей Довлатов гениально сформулировал: " – Правда ли, что все журналисты мечтают написать роман? – Нет, - соврал я". Виктор Пронин своей жизнью подтвердил: это правда.

Молодой автор написал свою первую художественную вещь – повесть "Симбиоз" – и амбициозно счел ее достойной появления на свет в "толстых" литературных журналах. Пронин отправил повесть в ведущие журналы своей эпохи, "антогонисты" "Новый Мир" и "Октябрь". Редакции, возглавляемые Александром Твардовским и Всеволодом Кочетовым, во многих вопросах вели себя диаметрально противоположно. Однако в случае с дебютом Пронина они проявили редкое и огорчительное для начинающего автора единодушие: оба журнала посулили Пронину публикацию, и оба же свое обещание не выполнили. Так что повесть легла "в стол" аж на 20 лет и впервые увидела свет только в 1987 году в виде отдельной книги под другим названием: "Продолжим наши игры". А литературным дебютом для днепропетровского автора стала книга "Слепой дождь", вышедшая в 1968 году. С нею Пронин практически триумфально вошел в литературу.

Наверное, главным итогом публикации "Слепого дождя" стало для Виктора Алексеевича то, что его пригласили во всесоюзный журнал "Человек и закон", в отдел морали и права. Это был ежемесячник просветительски-правового характера. Помимо того, что место работы было по советским меркам весьма престижным, оно еще и благотворно сказалось на дальнейшем творчестве Пронина. Знакомство с подлинными юридическими коллизиями "сделало" и продолжает делать многих детективщиков, включая Александру Маринину. Нельзя отмахнуться и от того факта, что Пронин лучшие свои произведения писал в специфическом "документальном" стиле, словно бы продолжающем его журналистские работы. Такое изложение сообщало им высокую степень достоверности, которая подкупала читателей и даже экспертов. К тому же детективы в Советском Союзе могли быть только "милицейскими": расследовать преступления даже в литературе, по негласной установке, имели основания только люди, облеченные соответствующими компетенциями, то есть сотрудники правоохранительных органов. Никакие любители, от любопытных пенсионеров до частных детективов (последних и вовсе не существовало!) не могли вторгаться в эту сферу. Так что для автора и его творений все жизненные и профессиональные обстоятельства сошлись хорошо и позитивно.

Кстати, Пронин проявлял довольно редкое для писателей качество – прислушивался к критике и воспринимал замечания. После "Слепого дождя" он провел работу над собой и своими текстами, совершенствуя творческую манеру. Пожалуй, лучшим из его произведений условно советского времени надо признать роман "Женщина по средам". Она была написана уже в "перестройку", что дало возможность включить в нее многие художественные, сюжетные и даже, так сказать, моральные вольности – и получился блестящий и неодномерный экшн, не сводящийся к "приключениям тела", но ставящий нравственные вопросы, на которые вот уже несколько поколений не могут дать однозначные ответы. Все мы прекрасно знаем эту повесть, даже если её не читали. Она легла в основу замечательного фильма Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" 1998 года. Это одна из ярчайших киноработ Михаила Александровича Ульянова. Правда, роль Ивана Афонина доставила Ульянову сильнейшие переживания – но, возможно, в этом и секрет успеха и заслуженной популярности фильма.

Таланты и возможности Виктора Пронина развернулись в 1990-е годы, когда перестали быть актуальными многие подспудные "запреты" советского искусства. Наш автор писал о криминальных личностях, о мире бандитов и "авторитетов" – и даже снискал упреки в том, что злоупотребляет изображением этой стороны жизни. К сожалению, сама жизнь в те годы "злоупотребляла" подобными отношениями, так что Пронин, можно сказать, двигался в русле великого русского критического реализма, создавая при этом классические остросюжетные книги. Его перу, помимо вышеназванных, принадлежат такие книги, как "Тайфун", "Особые условия", "Кандибобер", "Каждый день самоубийство", "Падай, ты убит", "Смерть президента", "Дурные приметы", "Высшая мера", "Победителей не судят", "Выигрывать надо уметь", "Женская логика", "Брызги шампанского" и знаменитая "Банда". Надо отметить, что разрывы шаблона не всегда были брутальны. Пронин, к примеру, в своей "Женской логике" разработал едва ли не эталон отечественного женского детектива – потому что как раз стало возможным признать, что раскрытие преступлений не только обязанность милиционеров, но и нравственный долг каждого сознательного человека. В цикле действует наблюдательная и деятельная пенсионерка Ольга Туманова, чья женская логика позволяет ей разгадывать кровавые загадки, обращая внимание на детали, проходящие мимо мужчин. "Женская логика" экранизирована режиссером Эльдором Уразбаевым в виде телесериала из пяти частей, и Алиса Фрейндлих идеально вписалась в образ любознательной пожилой дамы. И нисколько не повторила в этом образе свою британскую коллегу мисс Марпл, хотя сравнения, конечно, напрашиваются… Также была экранизирована "Банда" под заглавием "Гражданин начальник", но это детектив совсем другого рода. Впрочем, и у того, и у другого направления есть благодарные поклонники. Огромная читательская аудитория Пронина способствовала тому, что в последние годы лучшие его произведения выходят в формате аудиокниг.