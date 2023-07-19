Алексей Горшенев рассказал о последней встрече с братом
Российский рок-музыкант Алексей Горшенёв поделился воспоминаниями о последней встрече со своим братом, основателем панк-группы «Король и Шут» Михаилом Горшенёвым.
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам Алексея, встреча прошла в доме родителей за три-четыре месяца до смерти музыканта, два брата строили творческие планы.
«Он рассказывал, что собирается что-то делать с братьями Запашными и их львами. Ещё он рассказывал, что они с мамой перечитывали «Гамлета», — пояснил младший брат.
Также он уточнил, что они часто пересекались с братом на фестивалях, днях рождения родителей, а также по вопросам совместной работы.
Однако, если бы не ранний уход рок-музыканта, то совместно проведённого времени было бы больше, считает Алексей Горшенёв.