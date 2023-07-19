На что тратит деньги Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен

Легенда футбола Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен с самым высоким доходом в 2023 году. По данным журнала Forbes, 38-летний форвард заработал за последний год свыше 12 млрд в пересчёте на рубли.

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Свои деньги звезда тратит на коллекцию роскошных автомобилей. Их общая стоимость превышает 2 млрд рублей. В неё входят Mercedes G-Wagon Brabus, пять Ferrari и ультраредкий McLaren Senna.

Ещё один источник трат — драгоценности. Футболист часто носит дорогие часы, кольца и украшения. Он также радует ими возлюбленную. В прошлом году нападающий сборной Португалии купил Джорджине Родригес обручальное кольцо за 65 млн рублей.

Роналду также делает регулярные пожертвования Красному Кресту, организации «Спасите детей», фонду «Загадай желание» и является послом крупных благотворительных организаций UNICEF, World Vision.

Криштиану не только знаменитый спортсмен, но и успешный бизнесмен, чьи инвестиции охватывают разнообразные сферы. Одним из главных направлений его деловой активности стала сеть лайфстайл-отелей, входящих в престижный Pestana Hotel Group.