Как мастер-самоучка создает из дерева галерею портретных шаржей знаменитостей

С Константином Иваниным мы впервые познакомились в Гомеле на фестивале "Славянское единство-2023". Среди десятков мастеров из разных уголков России и Беларуси он сразу привлек внимание колоритной бородкой, соломенной кепкой и необычайной живостью, с которой рассказывал о своих работах. Уже тогда на глаза попалась и необычная серия портретов-шаржей, которые Иванин делает из дерева. Сейчас они украшают стены его квартиры-мастерской. Здесь Константин Иванович и рассказывает свою историю.

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- Сам я по образованию математик. По распределению попал в сельскую школу-восьмилетку, где работал завучем, а потом и директором. Отопление печное, а потому дерева было под руками выше крыши. Начал мастерить потихоньку фигурки. Вот даже сохранилась одна из первых.

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Среди десятков мастеров из России и Беларуси он сразу привлек внимание колоритной бородкой, соломенной кепкой и необычайной живостью

Мастер показывает симпатичного толстячка из липы. Тот, по задумке автора, собирается рубить дерево. Был и топор, но за долгие годы где-то потерялся. Шутка ли, вот уже 40 лет Константин Иванович превращает даже остатки древесины в полезные или просто красивые вещи. Признается, что в какой-то степени это уже семейная традиция.

- Художником был мой дед, тоже Константин Иванович Иванин. Меня в честь его и назвали. Видимо, гены сыграли свою роль. Да и дедовы картины на старой квартире постоянно были на виду.

Все деревянные элементы интерьера в доме мастера сделаны своими руками. На предметах мебели даже вырезаны инициалы автора. Табуретки здесь похожи на пеньки, а простой с виду грибок оказывается щелкунчиком для орехов. Мастер же тщательно и по старинке ведет фотоучет. Не на смартфоне или компьютере, а в самом обычном фотоальбоме.

Отдельное место среди работ Константина Иванина занимают деревянные шаржи - целая портретная галерея. Интересно, как мастер выбирает своих героев?

- После очередного заказа осталось много очень фактурных обрезков древесины. Первым вырезал Леонида Якубовича, потом пришла идея сделать портрет советского актера Владимира Басова. Удобнее всего работать с лицами яркими, характерными. Писателя Александра Грина подсмотрел на иллюстрации в книге из моей библиотеки. Марк Твен тоже появился в этой портретной серии в качестве одного из моих любимых писателей.

Артиста "Кривого зеркала" Александра Морозова на портрете многие гости путают с Бахом. Копна волос известного клоуна-юмориста действительно вызывает похожие ассоциации. Но знают ли, спрашиваю мастера, знаменитости о своих деревянных копиях? Константин смущенно отмахивается.

- Да я же никуда их не выкладывал в интернете. Зачем? Кому будет интересно, что я там навырезал?

А давайте проверим, интригую мастера. Первым решили написать Леониду Якубовичу. Нашли телефон его концертного директора. Сам Якубович в одной из соцсетей призвал обращаться по всем вопросам именно к этому человеку. Итак, сообщение отправлено и… прочитано. Но ответа нет. Видимо, удивить ведущего "Поля чудес" поделками даже самые искусные умельцы не всегда могут. Как говорится, без обид.

Выходим на связь с Александром Морозовым. Сначала делаем "приманку" - выкладываем в "сториз" фото мастера с портретом артиста и отмечаем того на снимке. Спустя время замечаем, что нас посмотрели, но не удостоили реакции. Так просто не сдаемся и уже в личном сообщении отправляем видеопривет от мастера. Сработало! Морозов вышел на контакт. Причем еще и выложил наше приветствие у себя на странице. Признается, что сначала принял фото за забавное совпадение. А уже потом понял, что действительно увековечен в дереве при жизни. Шутит по этому поводу:

- Даже не знал, что будет приятно увидеть себя в деревянном исполнении, хотя и рановато. Спасибо огромное. Мастеру - земной поклон. И мой совет - не надо скромничать. Такие работы всем понравятся.

Константин Иванин такому повороту событий рад и уже задумывает продолжить портретную серию. В планах изобразить давнего напарника Александра Морозова юмориста Виктора Разумовского. А еще Юрия Никулина и Георгия Вицина. К слову, Вицина мастеру даже не так давно заказали, но потом человек исчез, не оставив координат для связи.

Константин Иванович уже давно разменял седьмой десяток, но все так же активно ездит по фестивалям и выставкам. Многие работы нашли новых хозяев в России, Германии, самых разных городах Беларуси. Но на предложение поставить деревянные шаржи "на поток", чтобы у каждой знаменитости был портрет полесского художника, Иванин лишь отмахивается: