Элтон Джон защитил в суде актера Кевина Спейси

Артиста обвиняют в сексуальных домогательствах.

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В Лондоне продолжается судебный процесс по делу голливудского актера Кевина Спейси, обвиняемого сразу по нескольким уголовным статьям сексуального характера.

Всего 63-летнему артисту вменяют двенадцать фактов преступных действий, при доказательстве которых он может получить очень солидный срок.

Но пока одни жестко критикуют Спейси, другие жалеют его и даже не верят в то, что он способен не инкриминируемые ему деяния.

Накануне в ходе очередного судебного заседания сразу несколько свидетелей выступили в пользу Спейси. Одним из защитников оказался легендарный британский музыкант Элтон Джон.

В онлайн-формате певец опроверг все обвинения в адрес Спейси, назвав их абсурдным плодом чей-то больной фантазии.