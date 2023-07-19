Боб Дилан решил избавиться от жилья в Европе

Американский певец Боб Дилан решил избавиться от европейского жилья. Артист выставил на продажу поместье в Шотландии, которым владел с 2006 года, сообщает New York Post.

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Речь идет о трехэтажном здании недалеко от деревни Нети-Бридж. Главный дом был построен в 1900-х годах и имеет площадь 1680 квадратных метров. Дилан приобрел недвижимость за 2,9 миллиона долларов (более 266 миллионов рублей по курсу на момент публикации), а новому владельцу предлагают заплатить за особняк 3,9 миллиона долларов.

Внутри дома 16 спален, 11 ванных комнат, 2 кухни и 4 гостиные. Среди прочих особенностей — садовая комната, бильярдная, офисы, мастерская, музыкальная комната и старый угольный погреб. Кроме того, в здании есть отдельное крыло с комнатами для гостей и персонала.

На участке площадью 970 соток также есть викторианская оранжерея, фруктовый сад, фонтан и даже лужайка для крокета. Помимо этого, на территории поместья расположены три коттеджа с четырьмя спальнями.