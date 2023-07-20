Подробности похорон Джейн Биркин: смерть, проводы и соболезнования

В воскресенье, 16 июля, во Франции скончалась актриса и певица Джейн Биркин. Представители шоу-бизнеса рассказали о ее последних днях и поделились планами на прощание.

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Джейн Биркин в течение последних 16 лет сражалась с серьезными заболеваниями - дважды проходила лечение от лейкемии, а в сентябре 2021 года перенесла инсульт. За все это время знаменитую артистку окружали забота и внимание медицинского персонала. О ее смерти сообщили ее дочери - Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон.

Несколько дней до своей смерти Джейн Биркин казалось, что ее состояние улучшается. Она снова начала ходить и стремилась к восстановлению независимости. Однако ее организм не смог противостоять болезни, и она приняла решение уйти. Согласно пожеланиям усопшей, прощание с ней пройдет в Париже 24 июля. Траурная церемония состоится в церкви Святого Роха.

Похороны Джейн Биркин пройдут в узком кругу семьи и друзей. По приглашениям семьи к прощанию приглашены только близкие родственники и друзья дочерей певицы. Присутствие знаменитостей на похоронах пока не подтверждено.

В результате смерти Джейн Биркин многие знаменитости выразили свои соболезнования. В числе них - Брижит Бардо, Франсуаза Арди, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако участие этих личностей в прощании пока неизвестно.

Ранее дочь Джейн Биркин, Шарлотта, рассказывала о сложных отношениях с матерью. Она выпустила документальный фильм, чтобы попытаться разрешить свои внутренние конфликты и подойти ближе к своей родительнице. Джейн же выражала свою тревогу и страх, когда у дочери случился инсульт. Она признавалась, что в критические моменты они оба говорят друг другу "Я тебя люблю".