Умер актер и участник "бельгийских The Beatles"

Скончался артист, известный как Дэнни Синклер. Синклер - певец, автор песен и актер, участник некогда популярнейшей гентской группы The New Inspiration.

Даниэль Браке (настоящее имя) родился 3 августа 1946 года в семье музыкантов - его родители составляли Duo Berry. Получил профильное образование. Карьеру начал в 1963-м в группе The Fellows, позже переименованной в The Black Fellows и, наконец, - в The New Inspiration. У предприятия вышли пять пластинок и небольшая охапка хит-синглов в середине 60-х.