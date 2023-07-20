104-летний пилот раскрыл секрет своего долголетия

Американский 104-летний пилот Артур Уолтерс–младший заявил, что за всю жизнь не принимал никаких лекарств. А причиной своего долголетия мужчина назвал отличное чувство юмора и два сорта виски. Об этом он рассказал в интервью 7News.

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Известно, что Артур Уолтерс–младший получил лицензию пилота в 22 года, а во время Второй мировой войны был штурманом бомбардировщика B-17.

"У меня есть два хороших друга. "Джим Бим" и "Джек Дэниэлс", — пошутил Уолтерс в интервью.