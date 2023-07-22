От чего умер батька Махно

Нестор Махно, известный также как Батька Махно, был одной из самых знаменитых фигур в истории анархистского движения. Его борьба против белых и красных армий во время Гражданской войны в России оставила неизгладимый след в истории. Однако, вопрос о причинах его смерти до сих пор остается загадкой.

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Махно умер в возрасте 45 лет в эмиграции, в Париже, 25 июля 1934 года. По заключению врачей причиной смерти стал костный туберкулез.Исторические документы указывают на то, что Махно страдал от туберкулеза на протяжении многих лет. В то время лечение этого заболевания было недостаточно эффективным, особенно в условиях Гражданской войны. Это могло привести к ухудшению его состояния и, в конечном счете, к смерти.

Однако, есть и другие предположения о причинах смерти Махно. Некоторые историки считают, что он мог быть убит по политическим мотивам. Во время Гражданской войны Махно был вовлечен в ожесточенные бои с различными группировками, включая Красную армию и белых. Его радикальные идеи и борьба против авторитарного правления вызывали недовольство у многих политических сил. Это могло послужить мотивом для его убийства.

Также существуют предположения о том, что Махно мог быть отравлен. В то время отравление было одним из наиболее распространенных способов устранения политических оппонентов. Некоторые историки указывают на то, что Махно мог стать жертвой политического заговора, поскольку его идеи и влияние продолжали оставаться значительными даже после Гражданской войны.