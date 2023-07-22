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На 75-м году жизни скончалась дочь актера Чарли Чаплина Джозефина

Во Франции умерла актриса Джозефина Чаплин — дочь Чарли Чаплина, сообщает французское издание Le Figaro. Близкие актрисы рассказали, что ее не стало еще 13 июля 2023 года в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются.

На 75-м году жизни скончалась дочь актера Чарли Чаплина Джозефина
© Газета.Ru

Джозефине было 74 года. Наследники Чаплин сообщили, что прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу и без освещения в прессе. Джозефина Чаплин родилась в четвертом браке актера и режиссера Чарли Чаплина на американской актрисе Уне О'Нил.

Ее старшей сестрой была Джеральдина Чаплин — также актриса. Фильмография Джозефины насчитывает более 20 проектов, но наибольшую известность ей принесли роли в картинах "Кентерберийские рассказы" и "Красные ночи".