Мужчина установил рекорд по количеству отжиманий, чтобы впечатлить сына

30-летний австралиец Дэниел Скали сделал 3249 отжиманий за час, установив новый рекорд Гиннеса. Согласно правилам Книги, упражнение считается пройденным, когда тело опускается до угла не менее 90 градусов в локте, а затем происходит полное поднятие рук до прямого положения. Грудь также не должна касаться пола.

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Три подхода мужчины были отклонены из-за неправильной техники. При этом Дэниел страдает комплексным регионарным болевым синдромом (интенсивная постоянная боль в конечности). С 12 лет его преследуют хронические боли в левой руке. Во время чередования сетов он использовал дыхательные техники: вдыхал как можно больше воздуха через нос, а затем выпускал боль через рот.

Лукас отметил, что хотел вдохновить своего годовалого сына. Ради этого он тренировался два-три года, чтобы побить предыдущий рекорд по отжиманиям.