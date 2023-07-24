Мужчина попробовал «чипировать» мозг дрелью, чтобы управлять снами

Как сообщается в Telegram-канале Baza, 40-летний мужчина, который с недавнего времени живет в Алма-Ате, устроил трепанацию прямо дома. Чтобы подготовиться к этой операции, он просмотрел на YouTube огромное количество видеороликов о работе нейрохирургов. Полученные знания он отработал, проведя «операции» на 5 овцах.

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Затем Радуга, купив дрель в хозяйственном магазине, просверлил себе голову, фиксируя кожу скрепками, и вживил в мозг электрод. Позже на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» экспериментатор заявил, что ему «не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни».