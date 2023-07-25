80 лет Мику Джаггеру: история и загадки лидера The Rolling Stones

Мик Джаггер, фронтмен и лидер группы The Rolling Stones, празднует своё 80-летие 26 июля. Он стал одним из самых влиятельных и узнаваемых музыкантов в истории рок-музыки.

The Rolling Stones были сформированы в 1961 году, когда Мик Джаггер и Кит Ричардс встретились на железнодорожной платформе дартфордского вокзала. Они объединили свою любовь к блюзу и рок-н-роллу и создали коллектив, который с тех пор занимает ведущие позиции в индустрии музыки.