Умер знаменитый французский артист Денис Бадо

24 июля ушел из жизни Денис Бадо, немаловажный французский музыкант - пианист, композитор, бэнд-лидер.

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В частности, Бадо был в 1991-1994 годах руководителем ONJ (Национального джазового оркестра), ансамбля, созданного в середине 80-х под личным присмотром тогдашнего министра культуры Франции.

До того исполнитель работал в собственной группе Bande à Badault и с рядом менее значимых формаций.

Денис Бадо родился в 1958 году в Версале. Первую пластинку записал в 1986-м.