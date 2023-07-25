Будущий король Норвегии рассказал о работе своей мечты

Норвежский кронпринц Хокон рассказал в интервью, какую бы он выбрал работу, если бы не был будущим королем страны. Об этом пишет Royal Central.

В передаче, посвященной его пятидесятилетию, наследник престола Норвегии поделился мечтами и признался, что занялся бы серфингом в качестве профессии, если бы у него была такая возможность.

Дочь принца Хокона, Ингрид Александра, — профессиональная серфингистка и уже выиграла несколько спортивных титулов.

Кронпринц Хокон стал наследником престола в 17 лет. Уже тогда его начали постепенно вводить в курс дела и готовить к будущей роли монарха. Когда в начале 2000-х его отцу, королю Харальду, диагностировали рак, принц опасался, что станет главой королевской семьи в раннем возрасте, но этого не произошло. Принц признался, что отец по-прежнему дает ему советы и помогает принять свою будущую роль.

Кронпринц Хокон — единственный сын короля Норвегии Харальда V и его жены королевы Сони. В 2001 году он женился на Метте-Марит Тьессем Хейби. У них двое детей: принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Принц Хокон отлично бегает на лыжах, водит яхту и увлекается дельтапланеризмом.