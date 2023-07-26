Меган Маркл запрещает мужу возвращаться в королевскую семью

Последнее время ходят слухи о том, что принц Гарри (Prince Harry) переосмыслил свой конфликт с отцом и братом и хочет вернуться в Великобританию, так как считает, что его место там.

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Говорят, что в США с рабочей поездкой едут Кейт Миддлтон (Kate Middlton) и принц Уильм (Prince William). Они собираются, в том числе встретиться с уехавшей семьей. Однако мириться парочка не намерена. Есть предположение, что Кейт и Уильям в конечном итоге не простят Гарри и уж точно не захотят, чтобы он возвращался в Англию.

Эксперты по королевской семье считают, что Меган Маркл (Megan Markl) точно не будет просить прощения у Кейт за все то, что они с мужем наговорили в СМИ за последние пару лет. Кроме того, Маркл уж точно не хочет жить в маленькой квартирке в Англии, ведь она сейчас проводит время в огромном доме, а еще хочет построить карьеру в США, ведь она уже давно планировала вернуться к работе актрисы.