Мику Джаггеру - 80: Как музыкант отметит юбилей

Солист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер будет отмечать юбилей, занимаясь своими любимыми делами: писать новые песни и проводить время с красивыми женщинами. Может, поэтому он по-прежнему свеж, энергичен и востребован - как на сцене, так и в жизни.

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Да, Мик Джаггер в 80 лет снова женится. Такой он устроил себе подарок на юбилей, который официально будет праздновать 26 июля. Отец восьми детей опять закрутил выдающийся роман. На этот раз его избранница - 36-летняя балерина из Нью-Йорка Мелани Хамрик. Разница в 43 года никого не смущает.

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Джаггер уже подарил стройной брюнетке бриллиантовое кольцо, которое та с благодарностью носит. Мелани - американка, танцует в труппе Американского театра балета.

При этом отношения музыканта с большими губами (которые даже стали эмблемой группы The Rolling Stones) и хрупкой, пылкой и романтичной солистки балета изначально не были простыми. Да, Мелани сразу влюбилась в Джаггера, еще в середине десятых годов. У пары родился сын Деверо, которому уже 6 лет.

Но Мик сразу же сообщил, что жениться не собирается, хотя ребенка будет поддерживать. А Мелани Хамрик и не настаивала. Ответила, что ей от папаши-Джаггера ничего не нужно. И она поднимет сынишку сама! Вырастит малыша, да и сестра поможет.

И, кажется, рок-звезду это проняло! Прежде же многие женщины от него что-то хотели. А тут - независимость, гордость, невозмутимость… Когда Мик бывал в Нью-Йорке, то старался видеться с Мелани и сыном. Но предпочитал оставаться независимым, жить в Лондоне так, как ему хочется самому.

Но потом вдруг написал музыку балета Porte Rouge (вернее, скомпилировал ее из хитов Rolling Stones, которые сам же и сочинил вместе с Китом Ричардсом) - как раз для Мелани Хамрик в главной партии. Бывал на репетициях...

Премьеру показали 26 марта 2019 года в Санкт-Петербурге. Джаггер тоже хотел приехать с Мелани, но помешали проблемы со здоровьем - в том же году артисту делали операцию на сердце. Из-за этого The Rolling Stones отменили и тур. Но операция прошла успешно, и уже вскоре Джаггер вновь появился на экране как киноактер: фильм "Искусство ограбления" вышел в прокат весной 2020 года. Его показали и на Венецианском кинофестивале.

А вот теперь, накануне 80-летия состоялась и помолвка Мика Джаггера с балериной Мелани Хамрик. Осталось дождаться дня свадьбы. Сами влюбленные пока молчат.

Новый альбом все-таки будет

В остальном жизнь юбиляра изменилась мало - он по-прежнему много работает. C 2020 года "роллинги" записывают новый альбом, первый сингл с которого и видео появились в 2020 году - Living In a Ghost City. Но из-за пандемии студийную сессию остановили, потом продолжили.

Пока же в феврале вышел сборник хитов - двойной альбом GRRR Live! Это концертный фильм, снятый на одном из самых запоминающихся концертов в истории The Rolling Stones. Он был снят во время юбилейного "50 & Counting tour", и в нем участвовало много приглашенных звезд. В частности, The Black Keys, Гэри Кларк-младший, Леди Гага, Джон Майер, Брюс Спрингстин и Мик Тейлор.

Но все ждут и новых песен. Ведь альбом пишется в общей сложности в трех городах: Лондоне, Кингстоне (Ямайка) и Лос-Анжелесе. И именно в США, на финальном этапе, к "роллингам" присоединились и "битлы" - Ринго Старр (он и живет неподалеку, согласился сыграть на ударных) и Пол Маккартни (а он чаще всего обитает в Нью-Йорке). Об этом сообщило издание Variety cо ссылкой на многочисленных информаторов. В том числе и на фанатов, которые дежурят около студии в ожидании автографов. Но на скольких песнях сыграют сэр Ринго и сэр Пол - пока не сообщается. Равно, как и их названия.

Впрочем, теперь и любовь Мику Джаггеру в помощь!

Ожидается, что релиз состоится уже зимой. И станет первым альбомом новых песен The Rolling Stones с 2005 года.

Пора бы уж. Заждались...

Кстати

Секрет Джаггера и в том, что правильно расходует энергию. Почти как йог.

Перед концертами он, например, никого не замечает и не здоровается даже с коллегами и друзьями. На него обижаются, но он непреклонен. Однажды объяснил: "Я поступаю так, чтобы сохранить эмоции для шоу".

Здоровается уже после концерта. Зато никто не умеет так петь и лихо феерить на сцене, как он.