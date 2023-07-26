Снуп Догг отменил концерты в знак солидарности с голливудскими забастовками

«Мы с сожалением сообщаем, что из-за продолжающейся забастовки и неуверенности в том, когда она закончится, нами принято решение отменить все шоу на Hollywood Bowl. Мы по-прежнему солидарны со всеми нашими братьями и сестрами в WGA и SAG-AFTRA в это трудное время. И по-прежнему надеемся, что в скором времени будет достигнуто соглашение и мы все сможем вернуться к работе», — написал музыкант.