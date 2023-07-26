Стало известно, о чем космонавты разговаривают друг с другом

Герой России, космонавт-исследователь и испытатель Сергей Рязанский в интервью NEWS.ru рассказал, что предпочитает разговаривать с коллегами на привычные темы. Он добавил, что политика обсуждается только в случае, если нет существенных разногласий.

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Мы — обычные люди, поэтому обсуждаем обычные вещи. А что обычно обсуждают мужики? Женщин, машины, спорт, политику иногда, если мы понимаем, что это никого не будет задевать, — пояснил Рязанский.

Он добавил, что всегда оценивает, можно ли обсуждать ту или иную тему с коллегами. Если космонавты понимают, что придерживаются кардинально разных позиций, они нивелируют споры, чтобы не испортить друг другу настроение горячими спорами.

Но если нормально человек относится, уважительно к твоей точке зрения, почему бы и нет, можно и пообсуждать, — пояснил космонавт.