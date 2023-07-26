Звезда Нани Брегвадзе появилась на Аллее славы в Баку
Народная артистка СССР Нани Брегвадзе получила собственную звезду на новой Аллее славы в Баку. Грузинская певица лично посетила церемонию закладки, сообщает «МИР 24».
Мероприятие прошло в курортном комплексе. На открытии Брегвадзе сопровождал народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Ранее исполнители выпустили совместный клип на песню «Страна цветов». Как сказала Брегвадзе, награда для нее стала неожиданностью. Артистка отметила, что с любовью относится к Азербайджану, и не исключила сольный концерт в республике.
«Я люблю вас. Мне аккомпанировал ваш гениальный пианист Вагиф Мустафазаде. Это потрясающе. Я могу вспомнить очень многих ваших певцов, и песни ваши я люблю», – сказала Народная Артистка СССР
Звезда Нани Брегвадзе стала второй на Аллее Славы в Баку. Первую получил британский певец Энгельберт Хампердинк.