Брегвадзе появилась на Аллее славы в Баку

Мероприятие прошло в курортном комплексе. На открытии Брегвадзе сопровождал народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Ранее исполнители выпустили совместный клип на песню «Страна цветов». Как сказала Брегвадзе, награда для нее стала неожиданностью. Артистка отметила, что с любовью относится к Азербайджану, и не исключила сольный концерт в республике.