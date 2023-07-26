Говоря о людях с высоким IQ, мы обычно представляем ученых, например, Альберта Эйнштейна. Но на этот раз речь пойдет о голливудских звездах, чей коэффициент интеллекта ничуть не меньше.

У большей части людей IQ находится в диапазоне 101-110 баллов. Уровень 121-130 демонстрируют лишь 6% людей. Показатели 131-140 есть у только 3% жителей планеты. А люди, у которых показатель выше 140 считаются гениями.

Среди голливудских звезд есть немало тех, кто обладает очень высоким IQ.

К примеру, актриса и режиссер Натали Портман имеет IQ 140. Это говорит о том, что коэффициент ее интеллекта значительно превышает средние показатели.

Другая талантливая актриса Маим Бялик также отличается высоким уровнем IQ – 163. В реальной жизни жена Шелдона из "Теории большого взрыва" имеет ученую степень по нейробиологии.

Среди режиссеров тоже есть обладатели выдающегося ума. У известного режиссера Квентина Тарантино IQ равен 160 баллам. А у Кристофера Нолана этот показатель достигает 147 баллов.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Martylex.