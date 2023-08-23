Миллиардеры, которые не закончили даже среднюю школу

У таких предпринимателей, как Ричард Брэнсон и рэпер Jay-Z, есть две общие черты: оба являются чрезвычайно успешными миллиардерами и оба не смогли окончить даже среднюю школу.

Но они не единственные миллиардеры, которые никогда не получали аттестат о среднем образовании. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Чжоу Цюньфэй

Чжоу Цюньфэй бросила школу в 16 лет, чтобы работать на фабрике по производству линз для часов.

Посещая курсы бухгалтерского учета по ночам, она накопила почти 20 000 гонконгских долларов (около 2500 долларов) и в конце концов открыла собственную компанию по производству линз для часов.

Сейчас она является генеральным директором компании Lens Technology, производящей стекло для таких брендов, как Apple, Samsung и Tesla. В 2015 году компания стала публичной, и доля Чжоу в бизнесе составила 7,2 миллиарда долларов , сообщила в том же году New York Times.

«Как предприниматель я столкнулась со многими трудностями и неудачами», — сказала она в интервью CNBC Make It . «Но ключ к успеху — упорство, особенно в самые трудные времена».

По данным Forbes, ее состояние в настоящее время составляет около 6 миллиардов долларов .

Амансио Ортега

Будущий испанский магнат бросил школу в 14 лет, чтобы начать выполнять поручения местных владельцев магазинов.

Спустя годы Ортега основал розничную сеть Zara в своей родной Испании. С тех пор компания расширилась по всему миру. Сегодня он является вторым самым богатым человеком в Европе (уступая только председателю и генеральному директору LVMH Бернару Арно) с ошеломляющим состоянием в 70,4 миллиарда долларов .

Франсуа Пино

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Основатель группы компаний по производству предметов роскоши Kering, бросил школу, когда ему было 11 лет, чтобы работать на лесопилке своего отца.

По данным Forbes, Пино бросил учебу, потому что его сверстники высмеивали его «бедность». Сегодня его состояние составляет 33,2 миллиарда долларов.

Jay-Z

Jay-Z стал первым миллиардером в мире хип-хопа в июне 2019 года; по данным Forbes, в настоящее время его состояние достигло 1 миллиарда долларов.

Хотя ему лично удалось добиться огромного успеха после того, как он бросил школу, рэпер призывает людей серьезно относиться к своему образованию.

«Образование очень важно», — сказал Jay-Z на одной пресс-конференции.