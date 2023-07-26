Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщает The Irish Times.

Причина смерти артистки не уточняется.

Шинейд О'Коннор за свою карьеру выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня «Nothing Compares 2 U» была названа синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

Все ее творчество тесно связано с личными трагедиями и переживаниями. В начале 1990-х появились слухи, что певица страдает нервным расстройством и пыталась покончить с собой.