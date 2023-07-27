75 лет в спорте: старейший бодибилдер в мире раскрыл секреты своего долголетия
Возраст – всего лишь цифра, что подтверждает 90-летний бодибилдер Джим Аррингтон. Стремление к спортивной форме и желание быть бодрым приводят мужчину к победам на соревнованиях. Его увлекательная история привлекла внимание не только публики, но и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2015 году он был признан самым взрослым культуристом в мире.
Джим не всегда обладал рельефным телом и прекрасным здоровьем. Страдая от астмы, будущий спортсмен решил изменить свою жизнь в 15 лет. С тех пор он неуклонно продолжает двигаться к поставленным целям.
На протяжении более 70 лет карьеры Аррингтон регулярно посещает тренажёрный зал три раза в неделю. Два часа он поднимает тяжести, так как считает, что нужно выполнять упражнения до отказа мышц. Физическая активность — одна из составляющих его успеха. Рацион питания также помогает ему поддерживать отличную форму.