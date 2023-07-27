Какое будущее России предсказала сестра последней императрицы

Елизавета Федоровна: какое страшное будущее России предсказала сестра последней императрицы
Родная сестра жены Николая II, Елизавета Федоровна была прославлена в лике святых Русской православной церкви.
Мало того, многие считают, что Елизавета обладала даром духовного рассуждения и пророчества. Именно она сумела разгадать сон архимандрита Сергия Сребрянского.
Как Елизавета Тюрингская
Великая княгиня Елизавета-Александра-Луиза-Алиса, дочь Людвига IV, Великого герцога Гессен-Дармштадтского, родилась в 1864 году в Германии. Воспитывалась девочка у своей бабушки, королевы Виктории, так как мать Елизаветы рано умерла, а отец вновь женился. Елизавета Федоровна росла в религиозной среде и с особым трепетом относилась к образу святой Елизаветы Тюрингской, одной из родоначальниц Гессенского Дома, в честь которой была названа. Елизавета Тюрингская известна своими благотворительными деяниями, недаром чаще всего она изображается в окружении нищих и больных. С детских лет Елизавета Федоровна тоже принимала участие в различных благотворительных мероприятиях.
Да и впоследствии сестра императрицы Александры Федоровны помогать страждущим не перестала. Так, в 1904 году она возглавила благотворительный комитет для оказания помощи воинам, пострадавшим в сражениях русско-японской войны. Он так и назывался «особый комитет ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке». Кроме того, Елизавета Федоровна была покровительницей нескольких учреждений призрения, входивших в состав Ведомства императрицы Марии и Человеколюбивого общества. А после гибели супруга, убитого эсерами-террористами, она и вовсе посвятила всю себя благотворительной деятельности.
Сон священника
Говорят, женихов у Елизаветы Федоровны хватало, однако она выбрала великого князя Сергея Александровича, брата императора Всероссийского Александра III. В 1884 году молодые обвенчались в Санкт-Петербурге. Примечательно, что во многом именно благодаря хлопотам принцессы Елизаветы Гессенской, ставшей в России Елизаветой Федоровной, ее сестра и вышла замуж за Николая II. Поначалу Елизавета продолжала исповедовать лютеранство, однако, как утверждает Виорэль Ломов, автор издания «100 великих меценатов и филантропов», после посещения Святой земли она решила окончательно перейти в православие. Поэтому неудивительно, что Елизавета Федоровна тесно общалась со многими представителями духовенства, которые тоже обращались к ней за помощью.
В 1908 году Елизавете Федоровне пришелся по душе проект по созданию Марфо-Мариинской обители, поданный архимандритом Сергием (в миру Митрофаном Васильевичем Сребрянским). Вскоре он перебрался в Москву. Духовник обители и Елизавета Федоровна сблизились. Однажды Сергий даже рассказал великой княгине сон, состоявший из 4 картин. Первая картина изображала церковь, со всех сторон к которой подбираются огненные языки, и в конце концов храм сгорает. Вторая представляла из себя портрет Александры Федоровны в черной раме, из которой начинают расти огромные белые лилии, закрывающие лицо императрицы. В третьей части сна Сребрянский увидел Архангела Михаила с огненным мечом в руке, а в четвертой – молящегося Серафима Саровского на коленях.
Судьба России и великой княгини
Священнослужитель поведал Елизавете Федоровне о своем сне и попросил помощи разгадать его. Однако великая княгиня заявила, что ей сразу все стало ясно. Как пишет в своей книге «Святая великая княгиня Елизавета» Татьяна Копяткевич, она сказала, что картина с горящим храмом означает, что вскоре в России грянет революция, начнутся гонения на верующих, а страна встанет на гибельный для себя путь. Вторую картину с портретом своей сестры Елизавета Федоровна расшифровала как скорую мученическую смерть Александры Федоровны и всей ее семьи. Третья картина, по мнению княгини, предупреждала о страшных бедствиях, которые ожидают Россию, а четвертая обещала, что русские будут помилованы и спасутся по молитвам Серафима Саровского.
Последующие события показали, что Елизавета Федоровна была абсолютно права. Убедился в этом и архимандрит, который увидел все своими глазами и умер только в 1948 году. А вот Елизавета Федоровна разделила участь сестры. В мае 1918 года ее арестовали и выслали в Пермь, потом переправили в Екатеринбург, а позже в Алапаевск. Стоит отметить, что Елизавета Федоровна не падала духом и в письмах старалась поддержать всех, кто был ей дорог. Многие считают, что она никакой опасности для большевиков не представляла, однако те замыслили расправиться со всеми Романовыми. 18 июля 1918 года живую Елизавету Федоровну сбросили в шахту в 18 километрах от Алапаевска. Шахта была взорвана, завалена досками и землей.