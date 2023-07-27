Какое будущее России предсказала сестра последней императрицы

Родная сестра жены Николая II, Елизавета Федоровна была прославлена в лике святых Русской православной церкви.

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Мало того, многие считают, что Елизавета обладала даром духовного рассуждения и пророчества. Именно она сумела разгадать сон архимандрита Сергия Сребрянского.

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Как Елизавета Тюрингская

Великая княгиня Елизавета-Александра-Луиза-Алиса, дочь Людвига IV, Великого герцога Гессен-Дармштадтского, родилась в 1864 году в Германии. Воспитывалась девочка у своей бабушки, королевы Виктории, так как мать Елизаветы рано умерла, а отец вновь женился. Елизавета Федоровна росла в религиозной среде и с особым трепетом относилась к образу святой Елизаветы Тюрингской, одной из родоначальниц Гессенского Дома, в честь которой была названа. Елизавета Тюрингская известна своими благотворительными деяниями, недаром чаще всего она изображается в окружении нищих и больных. С детских лет Елизавета Федоровна тоже принимала участие в различных благотворительных мероприятиях.

Да и впоследствии сестра императрицы Александры Федоровны помогать страждущим не перестала. Так, в 1904 году она возглавила благотворительный комитет для оказания помощи воинам, пострадавшим в сражениях русско-японской войны. Он так и назывался «особый комитет ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке». Кроме того, Елизавета Федоровна была покровительницей нескольких учреждений призрения, входивших в состав Ведомства императрицы Марии и Человеколюбивого общества. А после гибели супруга, убитого эсерами-террористами, она и вовсе посвятила всю себя благотворительной деятельности.

Сон священника

Говорят, женихов у Елизаветы Федоровны хватало, однако она выбрала великого князя Сергея Александровича, брата императора Всероссийского Александра III. В 1884 году молодые обвенчались в Санкт-Петербурге. Примечательно, что во многом именно благодаря хлопотам принцессы Елизаветы Гессенской, ставшей в России Елизаветой Федоровной, ее сестра и вышла замуж за Николая II. Поначалу Елизавета продолжала исповедовать лютеранство, однако, как утверждает Виорэль Ломов, автор издания «100 великих меценатов и филантропов», после посещения Святой земли она решила окончательно перейти в православие. Поэтому неудивительно, что Елизавета Федоровна тесно общалась со многими представителями духовенства, которые тоже обращались к ней за помощью.

В 1908 году Елизавете Федоровне пришелся по душе проект по созданию Марфо-Мариинской обители, поданный архимандритом Сергием (в миру Митрофаном Васильевичем Сребрянским). Вскоре он перебрался в Москву. Духовник обители и Елизавета Федоровна сблизились. Однажды Сергий даже рассказал великой княгине сон, состоявший из 4 картин. Первая картина изображала церковь, со всех сторон к которой подбираются огненные языки, и в конце концов храм сгорает. Вторая представляла из себя портрет Александры Федоровны в черной раме, из которой начинают расти огромные белые лилии, закрывающие лицо императрицы. В третьей части сна Сребрянский увидел Архангела Михаила с огненным мечом в руке, а в четвертой – молящегося Серафима Саровского на коленях.

Судьба России и великой княгини

Священнослужитель поведал Елизавете Федоровне о своем сне и попросил помощи разгадать его. Однако великая княгиня заявила, что ей сразу все стало ясно. Как пишет в своей книге «Святая великая княгиня Елизавета» Татьяна Копяткевич, она сказала, что картина с горящим храмом означает, что вскоре в России грянет революция, начнутся гонения на верующих, а страна встанет на гибельный для себя путь. Вторую картину с портретом своей сестры Елизавета Федоровна расшифровала как скорую мученическую смерть Александры Федоровны и всей ее семьи. Третья картина, по мнению княгини, предупреждала о страшных бедствиях, которые ожидают Россию, а четвертая обещала, что русские будут помилованы и спасутся по молитвам Серафима Саровского.