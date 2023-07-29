«Америка уничтожит себя»: математик Сидик Афган предсказал светлое будущее лишь одной стране
Математик Сидик Афган с помощью формул вычисляет различные человеческие исходы. Он предсказал атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, пандемию ковида и февральское землетрясение в Турции.
— Если Америка не исправится, она уничтожит себя. Джо Байден — это никто, он как кукла. А в России есть настоящий президент, он курирует государство, — сказал он.
Покой и расцвет, подчеркнул Афган, ожидают только Россию. По его словам, Запад пытается захватить РФ из-за ее полезных ископаемых, но у него ничего не получится, передает «Стархит».
Также известный провидец и звезда «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев рассказал о своих прогнозах, касающихся специальной военной операции. Несмотря на неудачи на фронте, провокации Киева на собственной территории будут продолжаться.
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