Математик Сидик Афган с помощью формул вычисляет различные человеческие исходы. Он предсказал атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, пандемию ковида и февральское землетрясение в Турции.

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— Если Америка не исправится, она уничтожит себя. Джо Байден — это никто, он как кукла. А в России есть настоящий президент, он курирует государство, — сказал он.

Покой и расцвет, подчеркнул Афган, ожидают только Россию. По его словам, Запад пытается захватить РФ из-за ее полезных ископаемых, но у него ничего не получится, передает «Стархит».

Также известный провидец и звезда «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев рассказал о своих прогнозах, касающихся специальной военной операции. Несмотря на неудачи на фронте, провокации Киева на собственной территории будут продолжаться.

Экстрасенс предрекает сложный август, особенно для Украины.