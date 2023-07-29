Житель Иркутска в одиночку переплыл Байкал

Гиды, которые ежедневно водят туристов в походы, тоже любят и умеют отдыхать. Как провел свой отпуск, рассказал Антон Гаер из Иркутска. Свободное время он тоже решил провести в походе, но в необычном. Взяв сапборд, он отважился в одиночку переплыть Байкал на сапе – доске, которой можно управлять веслом сидя или стоя.

© Tourdom.ru

С собой Антон взял палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, еду и другие необходимые принадлежности. И не зря. На маршрут вышел из Култука. Первые дни все шло гладко. Но затем штиль сменился на ветер, грозы и волны. Палатка пригодилась как никогда – несколько дней пришлось провести на берегу.

В итоге путь до Нижнеангарска все же был пройден. На 682 км с учетом непогоды ушло 16 дней. Есть вероятность, что один из следующих отпусков гид из Иркутска посвятит восхождению на Эльбрус.

«Проплыть все озеро с юга на север – это очень достойно! Так и в Книгу рекордов Гиннесса можно попасть», – комментируют достижение иркутянина в соцсетях.