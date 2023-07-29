Какие титулы получат дети принца Уильяма, после того, как он станет королем

Жизнь идёт вперёд, а это значит, что уже сейчас нужно готовиться к глобальным изменениям в будущем: сейчас действующим монархом Великобритании является Карл III, но в любой момент судьба может распорядиться так, что на престол должен будет взойти его сын принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон.

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И когда Уэльские станут новым королём и королевой Англии, то их дети также получат определённые титулы, которые будут указывать на их статус.

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Принц Джордж, которому совсем недавно исполнилось 10 лет, станет главным наследником британского престола, а также вполне возможен вариант, при котором он получит титул герцога, если женится. Его отец и мама получили на свадьбу в подарок от Елизаветы II титул герцога и герцогини Кембриджских. Кроме того, когда Уильям станет королём, герцогства Корнуолл и Ротсей автоматически перейдут во владения принцу, соответственно, он будет носить титул герцога Корнуолльского.

Более того, будет решаться судьба титула принца Уэльского — он не переходит главному наследнику автоматически, а даруется монархом по желанию. Например, принц Уильям и Кейт Миддлтон стали новыми принцем и принцессой Уэльскими сразу после того, как Карл III официально даровал им эти титулы.

Что касается принцессы Шарлотты, то она однажды станет королевской принцессой, однако здесь также есть один нюанс. Данный титул присвается старшей дочери монарха, но только одна женщина в семье может носить этот статус. В настоящее время королевской принцессой является дочь Елизаветы II — Анна, а это значит, что Шарлотта получит этот титул только после её смерти, и, конечно, принц Уильям в этот момент должен быть королём.

К слову, покойная королева так и не дождалась этого титула, ведь его обладательницей была её тётя принцесса Мэри, которая скончалась в 1965 году, когда Елизавета II уже стала монархом. Также стоит отметить, что в связи с изменением закона о наследовании Короны от 2013 года, Шарлотта также претендует на роль королевы, если принц Джордж откажется от этой роли. Ранее на должность монарха претендовали в первую очередь мужчины, а это значит, что принц Луи мог бы сместить свою сестру, но сейчас лишь порядок рождения определяет твоё место в линии престолонаследия.