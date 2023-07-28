100-летняя женщина раскрыла простые секреты долголетия

100-летняя жительница города Аберистуит, Великобритания, раскрыла простые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Cambrian News.

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Айрис Браун родилась 25 апреля 1923 года. Она прожила в Аберистуите всю сознательную жизнь.

«Я работала в родильном отделении больницы Bronglais Hospital и до 95 лет работала в местном магазине. Я была очень счастлива на обеих работах, у меня остались хорошие воспоминания об этих местах», — рассказывает она. Женщина вышла замуж в 25 лет.

Она отметила, что ее муж был прекрасным человеком, которого она очень любила.

Браун живет одна. Дочь часто приезжает к ней в гости и привозит продукты. Долгожительница регулярно посещает врачей и любит ходить в парикмахерскую, чтобы сделать новую прическу. Главными секретами долголетия британка назвала счастье, друзей и танцы. Она отметила, что с юности любит танцевать вальс и румбу.