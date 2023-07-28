Долорес Ибаррури и Сталин – сваты

Дочь Долорес Ибаррури - легендарной пассионарии, имя которой в СССР знал каждый школьник, - Амайя Руис Ибаррури прожила в Советском Союзе долгие годы. Приехав в страну в 1935-м в 12-летнем возрасте, она вернулась в Испанию только в 1977-м. Как прошли ее советские годы?

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Мы познакомились случайно: соседка по дому обмолвилась во время застолья, что знает Амайю Ибаррури. Дала домашний телефон. И я позвонил, попросил у нее интервью.

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- Ну что вы, - искренне удивилась Амайя, - я всего лишь научный сотрудник Института международного рабочего движения. Чем я могу быть интересна для читателей такой известной газеты, как «Красная звезда»? Может быть, о брате рассказать — это другое дело.

Так в «Красной звезде» появилась публикация на целую полосу «Мой брат Рубен». А между мной и Амайей установились очень теплые отношения. Она познакомила меня со своей легендарной матерью Долорес Ибаррури в один из приездов той в СССР. Сам факт встречи со столь уникальной личностью произвел на меня неизгладимое впечатление. В течение одного своего отпуска я написал большую документальную повесть «Пассионария пламенная». Полностью ее напечатала газета «Красный воин» Московского военного округа. «Политиздат» готов был выпустить мой труд отдельной книгой, но против выступила главная рецензирующая инстанция - Международный отдел ЦК КПСС. Как раз в то время, будучи депутатом кортесов, Долорес Ибаррури сказала нечто такое, что не понравилось высшим советским партийным эшелонам.

ОТЪЕЗД НА РОДИНУ

Сама Амайя Руис Ибаррури с некоторых пор тоже стала усиленно готовиться к отъезду на родину. Продала роскошную квартиру в доме на улице Станиславского и еще одну - в знаменитом Доме на набережной. И с тремя детьми уехала в Испанию. Несколько лет кряду она присылала мне короткие поздравления со всеми революционными праздниками. Потом наша связь прекратилась, и я уже думал, что навсегда. Но однажды раздался звонок:

- Дядя Миша, вы меня не узнаете? Я - Долорес, дочь Амайи.

Звонок доставил мне несказанную радость. Мы встретились. Оказалось, что Лола - профессиональная тележурналистка, приехала в нашу страну сделать материал о том, как здесь жила и работала ее знаменитая бабушка. Во время Второй мировой войны Ибаррури активно боролась за объединение испанцев в едином национальном фронте, чтобы помешать диктатору Франко втянуть испанский народ в войну на стороне гитлеровской Германии. Участвовала в международном антифашистском движении. В 1942 году (после смерти Хосе Диаса) Ибаррури стала генеральным секретарем коммунистической партии Испании (КПИ). На 5-м съезде КПИ выступила с отчетным докладом, где призвала все демократические силы объединиться в борьбе за ликвидацию диктатуры Франко, за национальную независимость Испании. Во всех этих больших и малых начинаниях Амайя как могла помогала своей легендарной матери.

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Обо всем этом Долорес-вторая, внучка легендарной Пассионарии, собралась снять телефильм. И попросила меня помочь ей найти офицера-испанца в Советской Армии. Такой и не один должен быть, уверяла меня собеседница. Я нашел контакты двух советских офицеров-испанцев. На том мы и расстались…

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗВОД»

Известно, что дочь Долорес Ибаррури была замужем за сыном легендарного большевика Федора Сергеева. Это имя мало что говорит. Гораздо известнее его партийный псевдоним - товарищ Артем. Коммунист, революционер (в современной Украине его назвали бы сепаратистом). Именно Артем в 1918 году создал Донецко-Криворожскую советскую республику. Он трагически погиб при крушении поезда, и его только что родившегося сына усыновил сам Сталин.

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В одном из журналов - уже не помню его названия - встречаю публикацию некоего Александра Артемовича Сахарова. По его утверждению, первенца-сына Артема-младшего. Его «воспоминания» возмутили меня: «Отец оставался «в кулаке» у Сталина, даже будучи взрослым мужчиной, уже женившись на моей матери Нине Митрофановне. Он был столь предан своему приемному отцу, что даже позволил Сталину развалить этот брак в 1949-м, когда мне было полтора года. Игнорируя законность брака моих родителей, Сталин решил, что во имя пущей славы Советского государства Артем должен был оставить мою мать и жениться на дочери Долорес Ибаррури, страстной Пассионарии, выражавшей интересы роялистов в Испанской гражданской войне… Сталин надеялся, что Ибаррури сможет заменить генерала Франко, а если мой отец, его приемный сын, женится на ее дочери, он (кто: Сталин? Отец? - Ред.) сумеет контролировать Испанию и отыграется за создание НАТО. Как подтвердила история, Артем был успешно введен в заблуждение этим фантастическим планом и согласился на «политический развод», смирившись с династическим браком. Таким образом он и оказался связанным брачными узами с форменной ведьмой, общими с этой женщиной у них были только трое детей, рожденных дочерью Ибаррури».

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Бред бы, конечно, не комментировать, но хочется внести ясность в данный вопрос. Во-первых, я хорошо знавал генерал-майора артиллерии Артема-младшего. О его первой жене мы, разумеется, никогда не говорили, но о второй - часто. Он Амайю любил, она его бросила. Это факт неоспоримый. Но при этом оба, как глубоко порядочные люди, друг о друге всегда высказывались исключительно по-доброму. Все дети об отце были только хорошего мнения. И теща его тоже любила. Во-вторых, у Сталина могли появляться и еще более фантастические планы, чем этот с «династическим» браком. Но то, что Долорес Ибаррури никогда не смогла бы заменить великого и мудрого Франко, это Сталин понимал преотлично. В-третьих, Амайю даже при очень большой и больной фантазии нельзя полагать ведьмой хотя бы потому, что она была патологически добрая и ласковая женщина. Наконец, в-четвертых, трое детей - факт, посильнее всех прочих доказывающий, что между Артемом и Амайей существовала если и не большая любовь, то уж отношения настоящие, сильные, которые, увы, потом закончились. Но такова жизнь.

ТАКИХ ЖЕНЩИН НЕ ЗАБЫВАЮТ!

Амайя могла бы построить сумасшедшую карьеру в СССР - с такой-то биографией! Долгие годы она являлась первым помощником и правой рукой легендарной Долорес Ибаррури. Ее брат Рубен стал Героем Советского Союза, она была невесткой советского вождя Иосифа Сталина. Но Амайя всю жизнь оставалась тихой, скромной, незаметной, почти стеснительной женщиной.

Прошло еще много лет. Увидев в «Фейсбуке» (запрещенном в РФ) фото Долорес, дочери Амайи, я написал ей письмо. Она ответила: «Привет, дорогой Михаил. Спасибо за весточку. Я в Мадриде. Мама ушла два года назад. Ей было 95. Разбираю семейные архивы. Иногда работаю по специальности. Перевожу, пишу... Обнимаю. Лола».