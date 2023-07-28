Партбилет и чайник Ленина храню до сих пор: как живет правнучка вождя

Москвичка Елена Ульянова — двоюродная правнучка Владимира Ульянова (Ленина), основателя СССР. Родственница политического лидера откровенно рассказала «Вечерняя Москва», как сложилась ее судьба.

— Елена, ваше детство было счастливым? Встречали ли особое отношение к себе как к потомку известного человека, вождя народа?

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— Не могу сказать, что все блага валились нам на голову. Но моя бабушка, Ольга Дмитриевна, была очень деятельным человеком. У нее была толстенная записная книжка с огромным количеством телефонов. А еще — кремлевская «вертушка» (специальный телефон), по которому она всех обзванивала. У нас была правительственная «Волга», которой мы могли пользоваться в неограниченном количестве, государственная дача в Заречье — рядом с дачей Брежнева. И продовольственные заказы с дефицитным набором. Что касается медицины, все члены семьи ходили в ведомственную поликлинику. Еще были санатории, профилактории, детские лагеря... Но с распадом СССР все это ушло в никуда.

— Значит, и отдых был особенным?

— В возрасте от 6 до 12 лет я каждое лето отдыхала в элитном санатории для детей членов Политбюро. В Кореизе, на бывшей даче князей Юсуповых. Отдыхала вместе с детьми Юрия Андропова (Генеральный секретарь ЦК КПСС) и Андрея Громыко (министр иностранных дел СССР). Я не знаю, что стало с этим санаторием теперь, но у меня остались совершенно необыкновенные воспоминания. Там были и горные реки, и розарий, и все радости жизни. Крым, солнце, море. А еще — праздник «Нептуна». А вот в знаменитом пионерлагере «Артек» я была только на экскурсии.

— А где жили в Москве?

— Скромными наши квартиры назвать нельзя. Мы жили сначала в Романовом переулке, затем на Никитской была четырехкомнатная квартира. Рядом жила семья маршала Константина Рокоссовского. Там я дружила с его внучкой. Весь этот дом увешан мемориальными досками. А потом бабушка, Ольга Дмитриевна, получила квартиру в Леонтьевском переулке. Там тоже жили многие известные люди.

— Сохранились ли в вашей семье вещи Владимира Ильича?

— Бабушка всю жизнь была хранительницей партбилета Ленина. Сейчас все находится у моей мамы Надежды Алексеевны — одного из ведущих сотрудников музеев Кремля. Теперь к партийному билету добавился чайник из ссылки, в которой находился Владимир Ильич. Но каких-то монументальных, крупных вещей не осталось.

— Помогало ли вам по жизни родство с Лениным?

— Когда ты живешь своей жизнью, увлечен чем-то, то не обращаешь на это внимания. Помню, что после распада СССР на нас начались нападки, отношение было негативным. Я иногда боялась ходить в школу. Потом много лет училась за рубежом. Вернулась в Россию в 1997 году. Сейчас я член КПРФ. Партия меня чаще всего привлекает к мероприятиям в качестве внучки Ленина.

— Вы гордитесь своим прадедом?

— Да, очень. Я горжусь своим именем, тем, что мой прадед — Владимир Ульянов Ленин. Пишу о нем много очерков. У меня большая коллекция книг о нем. Для меня в последние годы стали важными некоторые моменты, на которые я раньше не обращала внимания. И чем больше я читаю про Ленина — например, воспоминания близких, тети Нади (Крупской), тем больше меня впечатляет масштаб этой личности. Я считаю Владимира Ильича одним из величайших людей в мировой истории.

— А есть ли в вас какие-то его черты? Вы похожи на своего прадеда?

— Да. Я не знаю, насколько это комплимент для девушки, но я на Владимира Ильича внешне похожа. У меня такой же высокий лоб, тот же овал лица. Кстати, если посмотреть на молодые фотографии Ленина, то он был весьма привлекательным. А бабушка моя, кстати, была вылитый Дмитрий Ильич (брат Владимира Ульянова — «ВМ»).

ДОСЬЕ

Елена Ульянова родилась в 1978 году в Москве. Получила два высших образования — в США и во Франции. В совершенстве знает несколько европейских языков. Занимается общественной деятельностью, пишет статьи и книги.

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Александр Толкунов, историк: