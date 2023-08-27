Богачи, которые оставили детей без наследства

Родиться на свет в обеспеченной семье — билет в счастливое будущее, верят многие люди. На самом деле, обеспеченные родители не гарантируют своему ребенку несметные богатства.

Некоторые состоятельные родители оставили детей без наследства, чтобы они сами смогли прийти к успеху. О них — в материале “Рамблера”.

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Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сам добился успеха и решил, чтобы его дети зарабатывали деньги самостоятельно. Еще со своего первого миллиона он начал регулярно жертвовать деньги благотворительным организациям, а потом основал собственный фонд, помогающий молодым талантам. Вместе со своей экс-супругой Мелиндой бизнесмен решил, что не оставит наследство трем детям. Сам он как-то сказал, что это не принесет пользу ни наследникам, ни обществу.

Уильям Баррон Хилтон

Скончавшийся в 2019 году бизнесмен не оставил наследства ни своим шестерым детям, ни внукам, среди которых и известная светская львица Пэрис Хилтон. Сам владелец бизнеса не получил наследство от своего отца, который когда-то и основал сеть дорогих отелей и решил последовать его примеру. Сам он через суд добился наследства от отца, а за ним и кресло президента в компании, чем стал примером для своих детей и внуков. 97% его состояния были переданы в благотворительный фонд и лишь 3% поделили между собой дети и внуки. Точно неизвестна сумма завещания, но даже в этих 3% было столько, что родственники смогли себя обеспечить.

Уоррен Баффет

Известнейший в мире инвестор из США с состоянием 104,4 миллиарда долларов решил оставить троим детям 10% своего наследства. Все остальные 90% пойдут на благотворительность, 87% из которых — в фонд Мелинды и Билла Гейтса. Нетрудно посчитать, что троим детям останется достаточно денег, чтобы они могли обеспечить свои семьи.