Умер советский писатель Александр Николюкин
Ушел из жизни Александр Николаевич Николюкин, советский, российский писатель, публицист, историк литературы, специалист по творчеству американских и британских авторов. Член Союза писателей РФ.
Некролог появился на сайте московского Дома Лосева. Автор скончался 28 июля в возрасте 95 лет. Причина не названа.
Александр Николюкин родился в Воронеже. Окончил школу с золотой медалью. Поступил в Ленинградский (тогда) университет, откуда перевелся через год в МГУ. Закончил филфак с красным дипломом. После - аспирантура, кандидатская - по английской литературе.
Публиковался с середины 50-х. Редактировал собрания сочинений - Михаила Каткова и Юрия Самарина.
Николюкин - автор, редактор и составитель десятков заметных и влиятельных работ: "Американский романтизм и современность", "Антикультура: массовая литература США", ЖЗЛ Василия Розанова, "Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка", "Наедине с русской классикой", "Утраченные надежды: Американская литература и крушение "американской мечты", "Реализм Фолкнера", других.