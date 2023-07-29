Умер советский писатель Александр Николюкин

Ушел из жизни Александр Николаевич Николюкин, советский, российский писатель, публицист, историк литературы, специалист по творчеству американских и британских авторов. Член Союза писателей РФ.

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Некролог появился на сайте московского Дома Лосева. Автор скончался 28 июля в возрасте 95 лет. Причина не названа.

Александр Николюкин родился в Воронеже. Окончил школу с золотой медалью. Поступил в Ленинградский (тогда) университет, откуда перевелся через год в МГУ. Закончил филфак с красным дипломом. После - аспирантура, кандидатская - по английской литературе.

Публиковался с середины 50-х. Редактировал собрания сочинений - Михаила Каткова и Юрия Самарина.