Кому в России жилось богаче всего в 90-е

После распада Советского Союза россияне столкнулись с масштабным социально-экономическим кризисом. В непростой период особенно трудно оказалось тем, кто проживал в регионах нового государства. Но при этом уровень достатка также отличался в зависимости от субъекта. Так где же жилось богаче всего в 90-е годы?

Центральная Россия

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Самыми благополучными с экономической точки зрения были регионы Центральной и Южной России, Поволжья и Урала. На благосостояние граждан влияло наличие предприятий, продолжающих, несмотря на политические потрясения, стабильно работать, и природных ресурсов. Кроме того, сделать вывод о достатке жителей можно на основе миграционных данных. Очевидно, что переезжать на ПМЖ в регион, в котором уровень жизни не будет выгодно отличаться, особого смысла нет.

Так, в «хит-параде» самых богатых субъектов РФ Московскую область можно смело «записать» в ТОП-5. По данным Госкомстата, по состоянию на 1999 год консолидированный бюджет региона составлял 24 миллиарда рублей. Это обусловлено наличием развитой инфраструктуры, промышленными и научными предприятиями, которые удалось сохранить. Зарабатывали же москвичи по 1480 рублей в месяц.

Следом за столичным регионом в центральной части страны шла Белгородская область с бюджетом 3,8 миллиарда рублей. Данный показатель на 1999 год был самым высоким среди других регионов Центральной России (естественно, после Подмосковья). Область всегда славилась благоприятным климатом и плодородными почвами. Это и сделало Белгородчину местом притяжения аграриев со всей России. Рассчитывать они могли на 1190 рублей ежемесячно.

Юг

В лихие 90-е Краснодарский край среди других южных соседей сумел сохранить лидирующие позиции. Хороший климат, множество курортов, плодородные почвы и наличие полезных ископаемых – вот факторы, которые в первую очередь сказались на бюджете региона в том же 1999 году (12 миллиардов рублей). Средний краснодарец получал 1157 рублей каждый месяц.

Поволжье

Самым богатым в Поволжье в 1999 году был Татарстан. Добыча нефти и развитая тяжёлая промышленность являлись стабильными источниками пополнения бюджета, который достиг показателя в 30 миллиардов рублей. Трудяги «поднимали» по 1248 рублей в месяц.

Урал