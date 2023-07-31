12 отказов и громкий скандал: тернистый путь Джоан Роулинг

31 июля одиннадцатилетний Гарри Поттер узнал о том, что он —волшебник. В эту же дату "мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг празднует свой рождения. Сегодня писательнице, создавшей собственный волшебный мир, исполняется 58 лет.

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В честь дня рождения Джоан Роулинг "Рамблер" рассказывает, какие трудности она преодолевала на своем творческом пути.

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Издательства отказали Джоан в публикации 12 раз

После расставания со своим мужем в 1993 году Джоан Роулинг вместе с маленькой дочерью переехала в Эдинбург — поближе к сестре. Семья долгое время не жила, а буквально выживала за счет государственных пособий. Тогда-то у Роулинг и начал зарождаться замысел о романе. Свою первую книгу про волшебника Гарри Поттера Джоан писала в кафе с ребенком на руках.

После окончания работы над книгой Роулинг отправила рукопись литературному агенту, надеясь, что тот грамотно представит ее издательствам. Однако долгое время писательнице приходили исключительно отказы. В общей сложности — 12 раз. Кроме того, агент не вернул Джоан папку с рукописью, что в то время было катастрофой: у писательницы совсем не было денег на новую. В итоге знаменитой Роулинг сделало издательство Bloomsbury Publishing, которое увидело в истории о магии потенциал.

Джоан признавалась, что в некотором роде удачи помогли ей самореализоваться:

"Если бы я действительно преуспела в чем-либо еще, я бы никогда не смогла найти решимость добиться успеха в том, что было действительно моим".

На создание дементоров повлияла депрессия Роулинг

В браке Джоан Роулинг долгое время подвергалась насилию со стороны мужа. Уход от супруга, бедственное материальное положение, необходимость заботиться о дочке в одиночку привели к тому, что у Джоан развилась депрессия. Впоследствии писательница превратила свои переживания в дементоров — страшных магических существ, которые питались радостью людей.

Мужское альтер эго

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Спустя шесть лет после выхода "Даров смерти" Роулинг захотелось испытать себя в другом жанре. Так она начала писать детективы, но не под своим именем, а под мужским псевдонимом — Роберт Гэлбрейт. Однако уже через несколько месяцев читатели догадались, кто же скрывался под именем Роберта Гэлбрейта. В интервью Джоан отмечала, что писать под псевдонимом было настоящим освобождением.

"Замечательно публиковать материалы без шумихи и больших ожиданий", — признавалась Роулинг.

Скандальная писательница

В 2020 году Джоан Роулинг подвергалась культуре отмены за свои посты в социальных сетях. Она иронично прокомментировала статью, где женщин назвали "людьми, которые менструируют".

"Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?"

Впоследствии Роулинг стали осуждать фанаты и актеры из экранизации о Гарри Поттере. У Джоан даже просили отобрать права на волшебную вселенную. Кроме того, в 2023 году вышла компьютерная игра Hogwarts Legacy, которую многие поклонники собирались игнорировать из-за Роулинг.