Авторы «Тани Гроттер» и «Порри Гаттера» поздравили Джоан Роулинг с днем рождения
Авторы пародий на «Гарри Поттера» рассказали о вкладе Джоан Роулинг в литературу.
Российский писатель-фантаст, автор пародийного цикла романов про Таню Гроттер Дмитрий Емец поздравил с днем рождения автора серии книг о волшебнике «Гарри Поттере» Джоан Роулинг. В понедельник, 31 июля, писательнице исполнилось 58 лет. Емец в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что творчество Роулинг оказало большое влияние не только на его творчество, но и на всю литературу.
«Хочу поздравить Джоан Роулинг с днем рождения! Уникальность Джоан Роулинг состоит в том, что она первой перекинула мостик между литературой детской и литературой взрослой. Раньше была так называемая проблема «пятнадцати лет». В этом возрасте все детские книги отсеивались и, если не было младших братьев и сестер, отдавались в любые добрые руки. Джоан Роулинг показала, как можно писать книги, которые в равной степени могут читаться и детьми, и взрослыми. И я за это ей благодарен. Разумеется, «Таня Гроттер» не является плагиатом, но вряд ли без «Гарри Поттера» она была бы возможна. А из «Тани» выросли потом «Мефодий Буслаев» и «Ева Дедята». Кто не читал «Еву Дедяту. Последний стожар» — советую. В общем, здорово, что Джоан Роулинг живет на свете и пишет книги!» — сказал Емец.
Белорусский писатель Игорь Мытько, выступивший соавтором другого цикла литературных пародий «Порри Гаттер», также поздравил Роулинг с 58-летием.
«Два десятилетия назад «Гарри Поттером» Джоан Роулинг накрыло весь мир, и нас с моим другом-соавтором Андреем Жвалевским тоже. У нас получилось написать неплохую пародию, наш «Порри Гаттер» и забавен, и сделан с огромными уважением к оригиналу: начинается наша книга с благодарности Джоан Роулинг за вдохновение. Сейчас за творчеством Роулинг мы не очень следим, но по-прежнему ей благодарны. Спасибо, Джоан! С днем рождения!» — сказал писатель.
Джоан Роулинг — британская писательница, получившая известность благодаря семи книгам про мальчика-волшебника Гарри Поттера и его друзей, которые обучаются в школе чародейства и волшебства. Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня 1997 года, книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире.
Российский писатель Дмитрий Емец получил широкую известность после выхода книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер, построенных по мотивам произведений Джоан Роулинг. Первая книга цикла «Таня Гроттер и магический контрабас» вышла в 2002 году.
Первая книга цикла литературных пародий Андрея Жвалевского и Игоря Мытько на серию романов Роулинг «Порри Гаттер» также вышла в свет в 2002 году. Роман «Порри Гаттер и Каменный Философ» построен на методе «переворачивания» сюжета оригинального произведения.
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