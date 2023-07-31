Авторы «Тани Гроттер» и «Порри Гаттера» поздравили Джоан Роулинг с днем рождения

«Хочу поздравить Джоан Роулинг с днем рождения! Уникальность Джоан Роулинг состоит в том, что она первой перекинула мостик между литературой детской и литературой взрослой. Раньше была так называемая проблема «пятнадцати лет». В этом возрасте все детские книги отсеивались и, если не было младших братьев и сестер, отдавались в любые добрые руки. Джоан Роулинг показала, как можно писать книги, которые в равной степени могут читаться и детьми, и взрослыми. И я за это ей благодарен. Разумеется, «Таня Гроттер» не является плагиатом, но вряд ли без «Гарри Поттера» она была бы возможна. А из «Тани» выросли потом «Мефодий Буслаев» и «Ева Дедята». Кто не читал «Еву Дедяту. Последний стожар» — советую. В общем, здорово, что Джоан Роулинг живет на свете и пишет книги!» — сказал Емец.