В Японии блогер вышел на прогулку в костюме гигантской собаки

Блогер из Японии, известный в сети под ником Toкo, опубликовал в своем канале на YouTube видеоролик с прогулки, на котором он в костюме гигантской собаки резвится на лужайке, катается по земле и играет в мяч от пинг-понга. Рассказывая о своем необычном хобби подписчикам, японец признался, что мечтал стать животным с самого детства и выбрал колли из-за незначительной разницы в размерах между этой породой и человеком. Костюм колли для Токо изготовила компания Zeppet. В компании отметили, что на его создание ушло 40 дней, и он стоил 2 миллиона иен ($14161).