Как крепостная Жемчугова стала звездой театра и покорила графа Шереметева

Крепостная актриса Прасковья Жемчугова родилась 31 июля 1768 года в семье кузнеца, принадлежавшего графу Петру Шереметеву. Благодаря таланту к пению ее с семи лет готовили к службе в крепостном театре, обучая вокалу, танцам, актерскому мастерству и языкам. «Газета.Ru» рассказывает, как Жемчуговой удалось стать примой театра, покорить Екатерину II, получить вольную и выйти замуж за наследника графа — Николая.

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Происхождение и ранние годы

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Актриса и певица Прасковья Жемчугова родилась 31 июля 1768 года (20 июля по новому стилю) в имении графов Шереметевых в Ярославской губернии. Ее отец — крепостной кузнец Иван Ковалев (известный также как Горбунов и Кузнецов) — из-за тяжелых условий работы имел горб и болел туберкулезом. В свободное время он любил выпить и часто попадал в драки. Семья Ковалевых досталась графу Петру Шереметеву в качестве приданого за женитьбу на княжне Марии Черкасской.

У Прасковьи в раннем возрасте проявился талант к пению. Когда девочке было семь лет, княгиня Марфа Долгорукая взяла ее на воспитание в подмосковную усадьбу Кусково для подготовки в труппу крепостного театра. Ее обучали вокалу, игре на музыкальных инструментах, сценическому мастерству, танцам и иностранным языкам. Среди преподавателей девочки были актриса Елизавета Сандунова, драматург Иван Дмитриевский и звезда Петровского театра в Москве Мария Синявская.

В книге «Пленницы судьбы» писатель Евгений Анисимов уточнил, что Прасковья жила в общем для всех 300 актеров флигеле в комнате на четыре человека. Девушкам покупали дорогие вещи, заказывали у портных платья и шубы, хорошо кормили, но наказывали за «провинности и дерзости»:

«Женщин сажали в карцер на хлеб и воду, а тогдашних «звезд» лишали чая и сахара. А давали на день немало — чая черного по 1,5 золотника да сахару по 12 золотников (~ 6,4 г и 51,2 г соответственно — «Газета.Ru»)».

По его словам, мужчин-актеров за непослушание секли розгами. За девушками же были закреплены строгие надзирательницы, которые «неусыпно смотрели, дабы здоровье и честь сохранены были»:

«Особенно пеклись, чтобы мужчины «случайно» не попадали в женские комнаты, чтобы девушки содержались в чистоте, «то есть всякое утро умывать лицо, перед обедом и перед ужином, в всякую неделю водить в баню и смотреть, чтобы ни у кого шелудей (сыпи — «Газета.Ru») не было, платье чтобы было чисто».

Сын Петра Шереметева Николай впервые увидел Прасковью в 1773 году, когда вернулся из-за границы в Кусково и начал управлять театром. В 1769-1773 годах он слушал лекции в Лейденском университете в Голландии, учился игре на виолончели у парижского музыканта Ивара и посетил Англию. Наследник графа был впечатлен талантом и образованностью юной крестьянки: она владела лирико-драматическим сопрано, освоила клавесин и арфу, а также выучила итальянский и французский языки.

«Если бы ангел сошел с небес, если гром и молния ударили разом, я был бы менее поражен», — так Шереметев описал первую встречу с Жемчуговой.

В 1779 году 11-летняя актриса успешно дебютировала на сцене под именем Прасковьи Горбуновой в роли служанки в опере Гретри «Опыт дружбы». Через год Николай Шереметев решил дать актрисам своего театра звучные фамилии по названиям драгоценных камней. Так Прасковья стала Жемчуговой, а ее коллеги — Бирюзовой, Яхонтовой, Гранатовой, Изумрудовой. По одной из версий, новую фамилию Прасковья получила благодаря «жемчужному» голосу.

После успешного дебюта Николай Петрович доверил Жемчуговой роль Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» (1780).

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Расцвет карьеры

Роль Лизы в комической опере Монсиньи «Дезертир» (1781) принесла Жемчуговой широкую известность. Стройное тело и большой диапазон голоса позволяли ей также брать роли юношей — пажа Блондина в опере «Инфанта Заморы» и пастуха Альцведа в «Колдуне».

В 1785 году роль Элианы в опере Гретри «Самнитские браки» сделала Прасковью настоящей звездой. Слухи о спектакле дошли до Екатерины II, и 30 июня 1787 года она посмотрела постановку в только что открытом здании театра в Кусково. В книге «Венок усадьбам» Алексей Греч написал, что правительница была впечатлена актерской игрой Жемчуговой и в качестве признания сделала ей ценный подарок:

«Императрица была поражена великолепием спектакля и игрой крепостных актеров, особенно исполнительницы главной партии П. И. Жемчуговой, которую и наградила алмазным перстнем».

Этот спектакль также был показан 7 мая 1797 года в Останкине во время визита последнего короля польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского.

Отношения с Николаем Шереметевым

В возрасте 19 лет девушка стала фавориткой Николая Петровича, который в нее по-настоящему влюбился. Благодаря воспитанию и образованию Прасковья обладала утонченными манерами и совсем не была похожа на крепостную.

«Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные, — признался граф Шереметев в одном из писем. — Долгое время наблюдал я свойства и качества ее: и нашел украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность к святой вере и усерднейшее Богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки».

В книге «Театры Шереметевых» Надежда Елизарова написала, что он обеспечивал актрисе лучшие условия и платил ей во много раз больше, чем другим:

«Ее артистическое жалованье в 1797 году составляло 300 рублей в год, а в 1800 году — уже 1 100 рублей и 80 рублей на платье, причем граф собственноручно исправил сумму жалованья на 1500 рублей, что в десятки раз превышало оклад других солистов театра, не говоря уже о рядовых артистах».

В 1788 году после смерти отца Николай пристрастился к алкоголю. Управление театром взяла на себя Прасковья — она также смогла вытащить возлюбленного из запоя. Покоренный хваткой юной леди, граф начал жить с ней в отдельном доме, не обращая внимания на разницу в возрасте и сплетни о неравных отношениях.

Получив звание обер-гофмаршала в 1797 году, Шереметев был вынужден переехать в Санкт-Петербург. Он взял с собой лучших актеров, включая Жемчугову. Через год Николай Петрович дал возлюбленной вольную, а 6 ноября 1801 года женился на ней. В сыром климате у женщины обострился туберкулез и ослаб голос — сцену пришлось оставить. 3 февраля 1803 года у пары родился сын Дмитрий, а через три недели Прасковья умерла.

На крышке гроба Жемчуговой под фамильным гербом Шереметевых было написано: «Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, рожденная Ковалевская, от древнего благородного происхождения польских шляхтичей... супруга действительного тайного советника, оберкамергера, кавалера российских орденов... ее жития было 34 года 7 месяцев и два дни».