«Я все отдала телевидению»: 100 лет со дня рождения Валентины Леонтьевой

1 августа 1923 года родилась телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Валентина Леонтьева. «Тётя Валя», ставшая одним из самых узнаваемых лиц советского ТВ, многие годы вела передачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки» и «От всей души». Леонтьева была востребована и в мультипликации — её голосом, например, говорит мама Малыша в мультфильме «Малыш и Карлсон». Улыбка Леонтьевой стала символом детства для нескольких поколений в СССР.

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Валентина Михайловна Леонтьева родилась в семье коренных петербуржцев в 1923 году. С детства она посещала театральный кружок при ТЮЗе. Во время блокады Ленинграда она оставалась в городе как сестра санчасти. В 1942-м её мать и сёстры были эвакуированы, отец погиб.

В 1940-х Валентина Леонтьева училась в оперно-драматической студии имени Станиславского при МХАТ. После её окончания артистка присоединилась к труппе Тамбовского драматического театра.

На телевидение Леонтьева пришла в 1954 году. Позднее она вела «Голубые огоньки», а также детские передачи — «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки».

Она также 15 лет вела программу «От всей души» — первую советскую поисковую передачу. За неё Леонтьева получила Госпремию СССР, а сам проект стал прообразом современной программы «Жди меня».