Меган Маркл и принц Гарри появятся на «Играх непокоренных» в сентябре

Герцог и герцогиня Сассекские прилетят на паралимпийские соревнования для бывших военнослужащих «Игры непокоренных» в Дюссельдорф. Об этом пишет Daily Mail.

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Cпортивные соревнования пройдут с 9 по 16 сентября. По данным немецкой газеты Rheinische Post, 16 сентября Меган Маркл станет ведущей шоу-закрытия соревнований для участников и их родственников, которое будет «очень эмоциональным», а принц Гарри произнесет заключительную речь.

Неизвестно, посетят ли герцоги Сассекские Великобританию во время своего пребывания в Европе, а также присоединятся ли к ним во время двухнедельной поездки их дети Арчи и Лилибет.

В прошлом году супруги посетили мероприятие, посвященное началу «Игр непокоренных», встретились с официальными лицами и потенциальными участниками, а также с друзьями и родственниками спортсменов.