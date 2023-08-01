Мужчина, сбежавший из тюрьмы под конец срока, осужден за побег на 40 лет

Заключенный, сбежавший из тюрьмы за три месяца до истечения срока, получил 40 лет за побег
В США заключенный совершил побег за несколько месяцев до окончания предыдущего срока и был приговорен к 40 годам лишения свободы. Об этом сообщает AP News.
В августе 2022 года 21-летний американец сбежал из исправительного учреждения в штате Миссисипи. После этого он ворвался в дом, расположенный в районе тюрьмы, и несколько часов удерживал в заложниках его жильцов. Затем он угнал автомобиль, принадлежавший одному из потерпевших, разбил его и спрятался в мусорном баке. В итоге его задержали примерно в 3 километрах от тюремного здания.
Как отмечается, побег он совершил за несколького месяцев до даты предполагаемого освобождения. Юноша попал в тюрьму за нападение при отягчающих обстоятельствах, и в декабре прошлого года должен был покинуть места лишения свободы.
31 июля молодой человек был приговорен к 40 годам тюремного заключения за побег.
Комиссар департамента исправительных учреждений штата заявил, что в тюрьме, из которой осужденному удалось сбежать, будет усовершенствована охранная система.