Мужчина, сбежавший из тюрьмы под конец срока, осужден за побег на 40 лет

В США заключенный совершил побег за несколько месяцев до окончания предыдущего срока и был приговорен к 40 годам лишения свободы. Об этом сообщает AP News.

© Газета.Ru

В августе 2022 года 21-летний американец сбежал из исправительного учреждения в штате Миссисипи. После этого он ворвался в дом, расположенный в районе тюрьмы, и несколько часов удерживал в заложниках его жильцов. Затем он угнал автомобиль, принадлежавший одному из потерпевших, разбил его и спрятался в мусорном баке. В итоге его задержали примерно в 3 километрах от тюремного здания.

Как отмечается, побег он совершил за несколького месяцев до даты предполагаемого освобождения. Юноша попал в тюрьму за нападение при отягчающих обстоятельствах, и в декабре прошлого года должен был покинуть места лишения свободы.

31 июля молодой человек был приговорен к 40 годам тюремного заключения за побег.