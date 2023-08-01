Звезда Stand Up на ТНТ пожаловался на высокие цены за границей

Комик Дмитрий Романов пожаловался в YouTube-подкаста Comigration на высокие цены в Тбилиси.

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Романов заявил, что жить в столице Грузии недешево. По словам артиста, завтрак обходится ему в 20$ (1831 рубль по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Комик также сравнил расценки в Тбилиси и Варшаве. Юморист отметил, что цены в польской столице в два раза ниже, чем в грузинской.

Дмитрий Романов наиболее известен по шоу Stand Up на ТНТ. Он также участвовал в таких проектах, как «Смех без правил», «Убойная лига», «Бункер News», «Comedy Баттл». Также комик работал на ТНТ в качестве сценариста и исполнителя эпизодической роли в российской адаптации ситкома «Филадельфии всегда солнечно» — «В Москве всегда солнечно».

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».