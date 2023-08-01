В Бразилии в возрасте 127 лет умер самый старый человек в мире

В бразильском городе Педро-Бонита в возрасте 127 лет умер Хосе Паулино Гомес, являвшийся самым старым человеком в мире. Об этом стало известно во вторник, 1 августа.

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Примечательно, что мужчина умер 28 июля, за неделю до своего 128-летия. В последний месяц Гомес был прикован к постели, а причиной смерти долгожителя стала полиорганная недостаточность.

Секретом долголетия мужчины считается жизнь в сельской местности. До болезни Гомес ухаживал за животными, пишет Estado De Minas.

В середине июля сердечно-сосудистые хирурги из Санкт-Петербурга провели успешную операцию 100-летней жительнице, которая поступила в Елизаветинскую больницу с жалобами на боль и онемение в правой ноге. При обследовании специалисты диагностировали у пациентки тромбоз бедренных артерий со стенозом и атеросклеротическими бляшками. Медики приняли решение о проведении срочной операции.