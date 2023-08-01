«Люди, которым везет»: что о них говорят ученые
Везение - это понятие, которое часто связывается со случайностью и непредсказуемостью. Однако, согласно последним научным исследованиям, везение может быть связано с генетикой, ментальностью и даже гормональным статусом человека.
Генетика и везение
Исследование, проведенное учеными из Университета Калифорнии, показало, что некоторые гены могут быть связаны с повышенной вероятностью везения. Например, ген D4DR («ген авантюризма»), отвечающий за рецепторы дофамина, может быть связан с высокой степенью удачи в различных сферах жизни.Другое исследование, проведенное в Университете Оксфорда, обнаружило связь между геном и способностью к принятию рискованных решений. Люди с определенными генетическими вариантами могут иметь большую склонность к риску, что может повлиять на их везение.
Генетические факторы и удача в карьере
Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало, что некоторые гены могут быть связаны с успехом в карьере. Например, ген COMT, отвечающий за обработку дофамина, может влиять на способность человека к концентрации и принятию решений, что может повлиять на его везение в карьере.
Ментальность и везение
Исследование, проведенное в Университете Пенсильвании, показало, что оптимистическая ментальность может быть связана с большей вероятностью везения. Люди, которые верят в свои возможности и ожидают положительных исходов, чаще встречают удачу в своей жизни.
Психологические факторы и везение
Исследование, проведенное в Лондонской школе экономики, показало, что психологические факторы, такие как уверенность в себе и способность к адаптации, могут быть связаны с везением в различных сферах жизни. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта и умением управлять стрессом часто имеют больше возможностей для удачи.
Влияние гормонов на принятие решений
Исследование, проведенное в Университете Кембриджа, показало, что гормоны, такие как кортизол и тестостерон, могут влиять на способность человека принимать решения. Например, повышенный уровень кортизола может снизить уверенность в себе и повлиять на везение в принятии решений.Исследование, проведенное в Университете Чикаго, показало, что гормоны, такие как окситоцин и вазопрессин, могут влиять на удачу в отношениях. Люди с более высоким уровнем этих гормонов часто имеют более качественные и стабильные отношения.