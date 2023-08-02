Комик побывал в Израиле и назвал отличие местных от россиян

«Вот эта во мне русская, советская штука: "Я в гостях, холодильник нельзя открывать". Стесняюсь, а что подумают. (...) Ты уже в гостях, если что-то будет не так, тебе скажут. (...) У ребят в Израиле, как я понял, не предполагается, что они не смогут тебе сказать о том, что что-то для них ненормально», — привел он пример.