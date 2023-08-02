Ученые воссоздали лицо женщины, жившей 45 тысяч лет назад

Как сообщается, эта женщина жила на территории Чехии 45 тыс. лет назад. Ее череп нашли в 1950-х годах, он был расколот надвое, поэтому исследователи решили, что останки принадлежали двум людям. Спустя несколько десятков лет ученые провели секвенирование ДНК останков, оказалось, что это один человек. Отмечается, что это самые древние останки, которые прошли через эту процедуру.