Ученые воссоздали лицо женщины, жившей 45 тысяч лет назад
Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) реконструировали лицо женщины, которую нашли с расколотым черепом в пещере в современной Чехии. Результаты работы были представлены в журнале OrtogOnLineMag.
Как сообщается, эта женщина жила на территории Чехии 45 тыс. лет назад. Ее череп нашли в 1950-х годах, он был расколот надвое, поэтому исследователи решили, что останки принадлежали двум людям. Спустя несколько десятков лет ученые провели секвенирование ДНК останков, оказалось, что это один человек. Отмечается, что это самые древние останки, которые прошли через эту процедуру.
Около 3% генома женщины составляли неандертальские гены. Это подтолкнуло ученых к мысли, что женщина принадлежала к раннему поколению людей, которые скрещивались с неандертальцами.
Для реконструкции внешности женщины авторы использовали снимки ее черепа, сделанные с помощью КТ, а также технологии компьютерного моделирования.