100-летняя женщина назвала секретом долголетия газировку

100-летняя жительница британского города Реддитч, графство Вустершир, отметила юбилей и назвала секрет своего долголетия. Об этом сообщает Birmingham Mail.

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Мод Джонсон исполнилось 100 лет в среду, 26 июля. По словам подруги женщины, она ведет активный образ жизни и не пользуется ни ходунками, ни инвалидным креслом.

«Когда ее спрашиваешь: "Как ты, Мод?" — она отвечает: "Я живу, дорогая, я живу"», — говорит подруга Джонсон.

Британка считает, что прожила долгую жизнь благодаря любимому газированному напитку — кока-коле. Женщина выпивает не менее 24 банок газировки в неделю, а также в большом количестве пьет кофе с шестью ложками сахара и любит красное вино. «Я не знаю, когда я начала пить кока-колу, но я просто пью ее весь день. Или ее, или кофе», — рассказывает она.

Отмечается, что во время Второй мировой войны британка жила в Индии в районе производства чая. Несмотря на это, как утверждает сын женщины, ни Джонсон, ни ее родственники не пьют чай и предпочитают только кофе.

Британка живет в одном и том же доме в Реддитче с 1947 года. Большую часть жизни она проработала секретарем менеджера по персоналу. Несмотря на то, что сейчас Джонсон находится на пенсии, она регулярно выходит в свет и находит занятия по душе.