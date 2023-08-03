Что известно о жене Джастина Трюдо Софи Грегуар

Супруга премьер-министра Канады появилась в новостных сводках благодаря печальной новости — она и Джастин Трюдо разводятся спустя 18 лет брака. У супругов осталось трое детей. Подробности развода неизвестны, но пара заявила, что будет появляться на совместных мероприятиях.

О том, что известно о жене премьер-министра Канады, — в материале “Рамблера”.

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Карьера модели и журналистки

Софи родилась в обычной канадской семье. Ее мать работала медсестрой, а отец — брокером. Сама она мечтала пойти по стопам отца, но в старшей школе увлеклась журналистикой, поэтому получила диплом бакалавра в этой сфере.

В одном из интервью Софи, говоря о своем детстве, призналась, что оценивает его как “хорошее”. Она была общительным ребенком, любила спорт, но в подростковом возрасте страдала булимией.

Позже она стала журналистом и репортером канадских телеканалов. Этим она занимается и по сей день. Чаще всего жена премьер-министра освещает вопросы культуры, искусства, а также прав женщин и социальную повестку. Раньше Софи подрабатывала фотомоделью и была лицом рекламных кампаний местных канадских брендов.

Замужество с Джастином Трюдо

Софи и Джастин познакомились еще в юности — она училась в одном классе с сего младшим братом. Она знала и его родителей, часто гостила у них дома. В одном из интервью девушка восхищенно рассказывала о бассейне и игровых площадках на участке у Трюдо.

В более зрелом возрасте судьба их разъединила. Вновь они встретились в 2003 году. Тогда Софи строила журналистскую карьеру, а Трюдо — политическую. Они вместе вели благотворительный концерт и эта работа стала для них судьбоносной. Софи и Джастин влюбились друг в друга, но будущий премьер-министр не стал отвечать на сообщение девушки. Потом они вновь встретились и между ними возникла искра: сердцеед пригласил Софи на ужин.

Уже на первом свидании он понял, что хочет провести с этой женщиной всю свою жизнь — настолько душевно оно прошло. Спустя год он сделал ей предложение. 28 мая 2005 года они поженились.